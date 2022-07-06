6 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonucunda çıkan rakamlar talihlilerine ödül kazandırıyor. Haberimizde Şans Topu çekiliş sonuçlarını ve sorgulama linkini bulabilirsiniz. 6 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekiliş 20.00'da başlıyor.
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum