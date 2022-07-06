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6 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

06.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta düzenli olarak tamamlanan Şans Topu çekiliş sonuçları 6 Temmuz akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Sonuçlar, çekilişin başlangıcının ardından kısa sürede belli oluyor. Peki 6 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

6 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonucunda çıkan rakamlar talihlilerine ödül kazandırıyor. Haberimizde Şans Topu çekiliş sonuçlarını ve sorgulama linkini bulabilirsiniz. 6 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

6 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama linki...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekiliş 20.00'da başlıyor.

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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