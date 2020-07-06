HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 20:25 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 16 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 241'e yükseldi.

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.

İşte 6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu...

koca

"VAKA SAYILARIMIZDA AZALMA SÜRÜYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kedisine sarılıp gözyaşlarıyla evini terk ettiKedisine sarılıp gözyaşlarıyla evini terk etti
YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?

En Çok Okunan Haberler

Şile'deki su kuyruğu sosyal medyada olay oldu!

Şile'deki su kuyruğu sosyal medyada olay oldu!

Yeni dönem başlıyor! Artık resmi belge sayılacak

Yeni dönem başlıyor! Artık resmi belge sayılacak

Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor?

Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor?

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Diğer Haberler
Tekirdağ'da koronavirüs denetimi! Polisi gören maskesini taktı

Polisi gören maskesini taktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya çıkışı: Etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar

AK Parti'den Libya eleştirilerine çok sert cevap

Çanakkale'de hafızalara kazınan kare! Kedisine sarılıp gözyaşlarıyla evini terk etti

Kedisine sarılıp gözyaşlarıyla evini terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

İki kişiyi silahla kafasından vurarak öldürdü! Börek yerken yakalandı

Çifte cinayet sonrası börek yerken yakalandı

Alkollü sürücü apartman girişine daldı

Alkollü sürücü apartman girişine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.