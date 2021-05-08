6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.
Altı terörist etkisiz...— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) May 8, 2021
Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok)
Kahramanlarımıza dualarla
Jandarma???????? Polis???????? İstihbarat????????
SİHA???? İHA???? Uçak????
Topyekün sahadayız...