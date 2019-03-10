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6 ton hamsi yalnızca 1 saatte tüketildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de Büyükşehir Belediyesi ile Karadenizliler Derneği iş birliğince 5'inci Hamsi Şöleni düzenlendi.

Muğla Belediyesi ve Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Hamsi Şöleni'nde 6 ton hamsi, yaklaşık 1 saat içerisinde tüketildi.

5 bin kişi katıldı

Sosyo Kültürel Alan'daki etkinlik saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş,şunları söyledi:
"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde festivalin önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgi ve hoşgörü kenti Muğla'da festivale, sadece Karadenizliler değil ülkemizin bütün bölgelerinden insanlar katılıyor"
Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Halk dansları topluluğunun gösterisinin ardından protokol üyeleri önlükleri takıp, tavada hamsi pişirdi. Etkinlikte yaklaşık 5 bin kişiye 6 ton hamsi dağıtıldı. (DHA)
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Muğla balık Hamsi Şöleni

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