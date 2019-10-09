HABER

6 tonluk jeneratörü okul bahçesinden vince yükleyip çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde okulun bahçesinden çalınan 6 tonluk jeneratör, jandarmanın başarılı çalışmaları sonucunda bulundu.

6 tonluk jeneratörü okul bahçesinden vince yükleyip çaldılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde okulun bahçesinden çalınan 6 tonluk jeneratör, jandarmanın başarılı çalışmaları sonucunda bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Örenşehir Mahallesi’nde Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan 6 tonluk jeneratör, 7 Ekim Pazartesi günü kimliği belirsiz kişiler tarafından vinç yardımıyla bir araca yüklenerek çalındı. Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu ve Manavgat Jasat Tim ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden jeneratörün 07 AHL 086 plakalı bir araçla çalındığı, aracın K.E. adına kayıtlı olduğu ancak eşi F.E. tarafından kullanıldığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda F.E. adlı zanlı Alanya’da yakalanırken, çalınan jeneratör götürüldüğü Çeltikçi Mahallesi’nden alınarak okul bahçesine geri getirildi. Olay esnasında F.E.’nin yanında bulunan Ö.Y.’nin ise Mersin’e gittiği belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

6 tonluk jeneratörü okul bahçesinden vince yükleyip çaldılar

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında (2)Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında (2)
Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklamaUyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.