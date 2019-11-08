HABER

6 trafodan bakır kabloları çalan şebeke çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

KONYA'da, yüksek voltajlı 6 trafodaki bakır kabloları çalan şebekenin gözaltına alınan 5 üyesi tutuklandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, yüksek voltajlı 6 trafodaki bakır kabloları çalan şebekenin gözaltına alınan 5 üyesi tutuklandı. Çalıntı malzemeleri alan 2 hurdacı ise ifadeleinin ardından serbest bırakıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde merkez Meram ilçesindeki trafolarda meydana gelen bakır kablo hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada olayları gerçekleştiren şüphelilerin Cemal Erol (18), Ramazan Menek (20), Mehmet Ali Aydın (22), Ahmet Güneş (25) ve Şaban Arslanlar (25) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Çumra ilçesinde 2, kent merkezinde de 4 olmak üzere toplam 6 olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı kabloları sattıkları hurdacılar Ferit K. (21) ve Musa K. (25) da gözaltına alındı.
CANLARINI HİÇE SAYIP ÇALIYORLAR
Şüphelilerin yüksek voltajlı olan ve üzerlerinde 'ölüm tehlikesi' yazan trafolara ve elektrik direklerine tırmanarak bakır kabloları kesip, çaldıkları tespit edildi. Yaklaşık 100 bin lira değerinde zarar yaratan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Cemal Erol, Ramazan Menek, Mehmet Ali Aydın, Ahmet Güneş ve Şaban Arslanlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, iki hurdacı serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
PKK'ya 'Kıran-5' operasyonuPKK'ya 'Kıran-5' operasyonu
İşçi taşıyan traktör devrildi: 9 yaralıİşçi taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya-Mersin yolunda yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Parmağındaki yüzüğü çıkaramadı, testereyle kesildi

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Suriye'nin kuzeyinde üçüncü devriye

MSB duyurdu! Üçüncü devriye başladı

Resulayn’da YPG/PKK'nın sözde 'akademisi' bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! Sözde 'akademileri' bulundu

Son dakika! PKK'ya yönelik Kıran-5 operasyonu başladı! Onlarca tim katılıyor

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Deprem uzmanı: İstanbul’daki 5.8 deprem bize son şansımız der gibi oldu

İstanbul için flaş öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.