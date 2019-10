6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

Bu kadar kritik bir dönemde her an havan toplarının füzelerin atıldığı bir dönemde sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden bu hizmeti vermeleri her türlü takdirin üstündedir. Alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Hastalarımıza ilaçlarını da ücretsiz olarak veriyoruz. Dünyada böyle bir hizmeti verebilen başka bir ülke yok. Üstelik bu hizmet sadece sağlıkla da sınırlı değil. Gıdadan barınmaya, eğitimden istihdama kadar her konuda ülkemizdeki sığınmacıları insani şartlarda yaşatmanın gayreti içindeyiz. Bu hizmetleri paramız çok olduğu için veya mecbur olduğumuz için veriyor değiliz. Tam tersine gelir bakımından bizden kat be kat ilerde olan ülkelerin sığınmacıları nasıl bir sefalete mahkum ettiğini sizler de görüyorsunuz."

Erdoğan, sınırları bu mağdurlara açma konusunda kimsenin Türkiye'yi zorlamadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Tarihimizden, kültürümüzden tevarüs ettiğimiz hasletlerimizin gereği olarak bu insani duruşu gösterdik, göstermeyi sürdürüyoruz. Asıl üzüntü verici olan ise bu mücadele tek başına bırakılmamızdır. Şu anda AB başta olmak üzere tümüyle bizim sadece sivil toplum kuruluşlarımıza STK'lar vasıtasıyla AB'den gelen destek bizim milli bütçemize değil, 3 milyar avro. Peki bizim yaptığımız yatırım 8,5 yılda yaptığımız harcama 40 milyar doları aşmıştır. AB'den biz daha mı zenginiz? Böyle bir durum mu var? İşte bu, bizim medeniyetimizin bize yüklemiş olduğu görevdir. Suriye krizi boyunca neredeyse attığımız her adımda yalnız bırakıldık. Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir.