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6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını, sağlık bakanlarını, akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını buluşturan kurultay, "Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları" temasıyla gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı başladı.

Bu yıl ki ana teması "Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları" olarak belirlenen kurultayın açılışı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Kurultay, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinde sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda araştırmacı olarak çalışan katılımcılar ile bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getiriyor.

Metabolik hastalıklar, kişiselleştirilmiş tıp, ilaç ve aşı geliştirme konularının odak noktasını oluşturacağı kurultayda, biyoteknoloji alanında dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel ödüllerini veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademi Üyesi Prof. Dr. Mathias Uhlen, diyabet alanında ünlü bilim insanları Prof. Dr. Ulf Smith, Prof. Dr. Matthias Blüher ve lipid metabolizması alanında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Jan Boren de konuşmacı olarak yer alıyor.

Kurultay kapsamında "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin üçüncüsü de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Bilimsel araştırmalar ışığında şekillenecek değerlendirmeler ve yol haritasının bildiri olarak yayımlanacağı kurultay, yapılacak bilimsel oturumların ardından 31 Ekim'de sona erecek.

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6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

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