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6. Uluslararası Cam Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

Eskişehir'de düzenlenen "Camın Büyüsü" temalı festivale ABD, Hollanda ve Almanya'dan katılan sanatçıların atölye çalışmaları cam sanatı meraklılarınca ilgiyle izlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez ilçe Odunpazarı Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Cam Festivali'nde ABD, Hollanda ve Almanya'dan gelen sanatçıların çalışmaları beğeniyle izlendi.

Kurşunlu Külliyesi'nde yer alan sıcak cam atölyelerinde düzenlenen "Camın Büyüsü" temalı festivale katılan ABD'den Alexis Silk, Hollanda'dan Josja Caecilia Schepman ve Almanya'dan katılan Simone Fezer, cam sanatı meraklılarıyla bir araya geldi.

Sıcak cam atölyesinde bu sanatın inceliklerini anlatan sanatçı Fezer, cama şekil verdi. Bu süre içinde cam sanatının inceliklerini kendisini izlemeye gelen sanatseverlerle paylaşan Fezer'e, Alexis Silk ve Josja Caecilia Schepman da eşlik etti.

Festival boyunca üç sanatçı tarafından yapılan eserler yarın Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenmeye başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Odunpazarı Belediyesi Uluslararası Cam Festivali

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