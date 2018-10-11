Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Ural, "Elimizden geldiği kadar Türkiye'nin ve Türk dünyasının geleceği için her türlü etkinlik içerisinde yer alarak şanlı bayrağımızı ve milli medeniyet davamızı en üst seviyelere çıkartma mücadelesi vereceğiz." dedi.
KAÜ Eğitim Fakültesi ile Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliğiyle düzenlenen "6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi" Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Kosova, İran ve Yunanistan'dan bilim insanlarının katılımıyla başladı.
Üniversitenin Kongre Kültür Merkezindeki kongrede bilim insanlarının uzmanlık ve deneyimleri ile bilimsel çalışmaların paylaşılması amaçlanıyor.
KAÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Ural, kongrede yaptığı konuşmada, üniversite hakkında bilgi verdi.
Üniversitesinin bilimsel faaliyetlerine işaret eden Ural, "Kafkasya'daki kardeşlerimizle, Kafkasya Türklüğüne ve Türkistan Türklüğüne uzanan el olarak burada her daim ayakta kalacağımızı ve faaliyetlerimizi yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz, fakültemiz bu misyonla yoluna devam etmektedir. Biz bu coğrafyada elimizden geldiği kadar Türkiye'nin ve Türk dünyasının geleceği için her türlü etkinlik içerisinde yer alarak şanlı bayrağımızı ve milli medeniyet davamızı en üst seviyelere çıkartma mücadelesi vereceğiz." diye konuştu.
- Kongrede 53 oturum yapılacak
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı KAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Kaya da kongre hakkında bilgi verdi.
Kaya, 9 ayrı salonda 53 oturumla bildiri ve panellerden oluşan 290 bilimsel çalışmanın sunumunun yapılacağını belirterek, "Bu kongre eğitim bilimleri çatısında, eğitim ve öğretim alanında kısa ve orta vadeli sorunların çözümlerine yönelik ortak akıl oluşturmak, politikalar yürütmek ve deneyimlerin paylaşılması amacını gütmektedir. Eğitimin temsil ettiği değişim, tarım, sanayi, endüstri, güvenlik ve sağlık gibi birçok alanda köklü bir değişimin gücü olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, EPÖDER Başkanı Prof. Dr. Özcan Demirel, KAÜ Genel Sekreteri Alparslan Yüce ile çeşitli ülkelerden bilim insanları ve öğrencilerin katıldığı kongre, yarın çeşitli sunumlarla devam edecek.
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