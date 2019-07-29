"6. Uluslararası İLEM Yaz Okulu" başladı

İSTANBUL (AA) - 6. Uluslararası İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Yaz Okulu başladı.

6. International ILEM Summer School (IISS) Düzenleme Kurulu Başkanı Ahmet Köroğlu, 29 Mayıs Üniversitesi'nde başlayan programın açılışında, 60 ülkeden, binden fazla araştırmacının programa katılmak için çeşitli değerlendirmelerden geçtiğini ve değerlendirmelerin sonucunda 25 ülkeden 60 akademisyenin kabul edildiğini söyledi.

İLEM Başkanı Dr. Süleyman Güder de zaman ve mekanı değerlendirmeden ümmet hakkında konuşulamayacağını belirtti.

Güder, ümmet olmanın bütün insanlık için anlamlı bir teklif ve temsil pratiği geliştirmek anlamına geldiğini ifade ederek, bu nedenle bu fikri uluslararası ölçekte tartışmaya açmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun da Müslümanların çetrefilli zamanlardan geçtiğini belirterek, politik anlamda birliktelik çabalarının yanı sıra onu güçlendirici, içerik kazandırıcı ve tahkim edici bir şekilde sivil toplum örgütlerinin bu çabaya dahil olmasının önemli olduğunu kaydetti.