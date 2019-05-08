"6. Uluslararası İstanbul Gitar Festivali"ne doğru

İSTANBUL (AA) - Bu yıl altıncısı düzenlenen "6.Uluslararası İstanbul Gitar Festivali", 20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sanat yönetmenliğini Ayşegül Koca'nın üstlendiği festivalde, konserlerin yanı sıra masterclasslar, seminerler, yarışmalar ve müzik aletleri fuarı müzikseverlerle buluşacak.

Bu yıl ana sponsoru Maltepe Üniversitesi olan festivalde, konserlerin tamamı Maltepe Üniversitesi Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonunda yapılacak.

Festivalin onur konuğu ise bu yıl 80. yaşını kutlayan dünyaca ünlü besteci Leo Brouwer olarak belirlendi. "En İyi Çağdaş Latin Müziği Bestesi" dalında Grammy ödülü sahibi Brouwer, festival vasıtasıyla 30 yıl sonra İstanbul'da gitaristlerle bir araya gelerek, 20 Mayıs'ta düzenlenen seminerle müzik yaşamını ve eserlerini anlatacak.

Festivalin ilk günü açılış konserinde, uluslararası birçok yarışmada ödül sahibi olan Eren Süalp sahne alacak. Süalp konser programında, festivalin onur konuğu Brouwer'un "Sonata" isimli eserini de seslendirecek. Konserin ikinci yarısında ise bugüne kadar 18 yarışmada birincilik elde eden ve kendi kuşağının en iyileri arasında gösterilen Goran Krivokapic, eserlerini müzikseverlerin beğenisine sunacak.