"6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"ne doğru

İSTANBUL (AA) - Bu yıl teması "Bilinmeyen" olarak belirlenen "6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri", 4-8 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Cineteca di Bologna ile Eye Filmmuseum ortaklığında düzenlenen ve sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye'deki ilk ve tek film festivali olan etkinlik, bu yıl sinemanın ilk dönemini ve o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyenleri mercek altına alacak.

Akbank Sanat Merkezi'nde restorasyon edilmiş haliyle izlenime sunulacak film gösterimlerine aynı zamanda canlı müzik eşlik edecek.

Festivalin "bilinmeyen" teması kapsamında ayrıca bilim kurgu türünün ilk denemeleri ve örnekleri etkinlik programında yer alacak.

Sinema tarihinde yaptığı keşifler ve gerçekleştirdiği film restorasyonları ile tanınan Lobster Film'in kurucusu ve direktörü Serge Bromberg de festivale konuk olacak. Sinemanın kurmaca yanını keşfeden ve bu anlamda ilk örneği olarak anılan Georges Melies'in "Aya Yolculuk" (Le Voyage Dans La Lune, 1902) adlı filminin renkli versiyonu ve Bromberg'in sunumuyla gösterilecek.