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"6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri"ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Filmler, 4-8 Aralık'ta Akbank Sanat Merkezi'nde gösterilecek

İSTANBUL (AA) - Bu yıl teması "Bilinmeyen" olarak belirlenen "6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri", 4-8 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Cineteca di Bologna ile Eye Filmmuseum ortaklığında düzenlenen ve sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye'deki ilk ve tek film festivali olan etkinlik, bu yıl sinemanın ilk dönemini ve o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyenleri mercek altına alacak.

Akbank Sanat Merkezi'nde restorasyon edilmiş haliyle izlenime sunulacak film gösterimlerine aynı zamanda canlı müzik eşlik edecek.

Festivalin "bilinmeyen" teması kapsamında ayrıca bilim kurgu türünün ilk denemeleri ve örnekleri etkinlik programında yer alacak.

Sinema tarihinde yaptığı keşifler ve gerçekleştirdiği film restorasyonları ile tanınan Lobster Film'in kurucusu ve direktörü Serge Bromberg de festivale konuk olacak. Sinemanın kurmaca yanını keşfeden ve bu anlamda ilk örneği olarak anılan Georges Melies'in "Aya Yolculuk" (Le Voyage Dans La Lune, 1902) adlı filminin renkli versiyonu ve Bromberg'in sunumuyla gösterilecek.

Festivalin bu yılki komedi bölümünde Laurel ve Hardy adlı komedi grubundan bir seçki yer alırken, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Görüntüler" bölümünde ise sosyal tarih açısından belge değeri taşıyan filmler sunulacak.

Dada akımının önemli isimlerinden Hans Richter, yönetmen ve çok yönlü sanatçı Ella Bergmann-Michel ve Fransız sinemasından bilinmeyen kısa filmlerin seyircilerle buluşacağı festivalde, filmlere eşlik edecek müzisyenler arasında 2018'de Berlinale'de 40. sanat yılını kutlayan Günter Buchwald, Yunanistanlı grup Alcalica yer alacak.

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