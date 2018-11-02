İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu" devam ediyor.

Gazi Üniversitesi Matbaa Eğitim Bölümü tarafından 2003 yılında temelleri atılan sempozyum, bu yıl "Basım Sektörü ve Endüstri 4.0" ana teması ile gerçekleştiriliyor.

Üniversitenin rektörlük binasında dün başlayan sempozyum, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturumlarla sürüyor.

Yeni bir devrim niteliğinde olan Endüstri 4.0'ın baskı sektörüne etkilerinin tartışılacağı sempozyumda, gelişen teknolojinin basım faaliyetlerindeki yerini değerlendiren çalışmalara öncelik verilmesi planlanıyor.

Fuar alanındaki 2 ayrı salonda eş zamanlı olarak düzenlenen oturumlarda 95 bildirinin sunulacağı sempozyumda, "Çocuk Kitaplarında Baskı Kalitesinin Önemi", "Dijital Yayıncılıkta Hak Yönetim Sistemleri", "Basım ve Yayın Sektöründe Ayıplı İfa Halleri ve Sonuçları", "Basım Sektöründe Sosyal Medyanın Rolü", "Propaganda Amaçlı Kullanılan Basılı Materyalin Medyadaki Algısal Kullanımı", "Ambalaj ve Ambalaj Tasarımında İnsani Etkiler", "Sanatsal İfade Biçimi Olarak Ambalaj", "Gıda Ambalajlarında Renk Kullanımlarının İncelenmesi", "3 Boyutlu Yazıcılar", "Küresel Ambalaj Trendleri", "Yeni Yüzyılda Tipo Baskı", "Taşınabilir Yazıcılar ve Baskıda Mobil Teknolojilerin Kullanımı", "Basım Endüstrisinde Yalın Üretim", "Yeni Medya Teknolojilerinin Karşısında Gazete Matbaalarının Durumu", "Dijital ve Kağıt Transfer Baskı Yöntemlerinin Deri Üzerine Uygulanması" konuları ele alınacak.

Öte yandan sempozyum kapsamında, 52 sanatsal eserin yer aldığı "Zamansız" ile 81 eserin bulunduğu "Sonsuzluk" karma sergileri de açıldı.

Basım, yayıncılık ve ambalaj sektörü çalışanlarını, akademisyen, tedarikçi ve diğer tüm tarafları bir araya getiren sempozyum yarın sona erecek.

