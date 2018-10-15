6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, "100 bin hektar olan çam balı üretim alanını 250 bin hektara çıkarmamız gerek. Türkiye'de ihracatı artırmak istiyorsanız bu alanı 250 bin hektara çıkarmalıyız" dedi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Vali Vekili Fethi Özdemir, kongrede, bilim insanları ile sektörden katılımcıların, arıcılığın nasıl daha iyiye götürüleceğini tartışacaklarını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Emin Şimdi de arıcılığın yüzde 80'inin ormanlık alanda gerçekleştiğini, 2010'da arıcıların önünü açabilmek için "Bal Ormanı" projesini başlattıklarını kaydetti.
2010 ile 2023 arasında hazırlanan eylem planı çerçevesinde 720 bal ormanı kuracaklarını ve ormanları arıcıların hizmetine vereceklerini belirten Şimdi, "Şu anda 590 bin hektarlık alanda 420 bal ormanı kurduk ve arıcıların hizmetine açtık. Daha iyi yerlere de gelebiliriz." diye konuştu.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise Arıcılığın Muğla kırsalında yaşayan vatandaşlar için ekonomik getirisinin yanı sıra kültüründe de var olan geleneksel bir faaliyet olduğunu anlattı. Arıcılığın Muğla için ata mirası olarak kabul edildiğini dile getiren Gökcan, Muğla'nın kovan varlığı ile ülkede ilk sırada yer aldığını, kentte her yıl gezginci arıcılarla 25 bin ton çam balı üretimi yapıldığını ifade etti.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin de konuşmasında kongreye 28 ülkeden yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını söyledi.
Muğla'nın ülke arıcılığında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Şahin, Türkiye'nin gerek endemik gerekse doğal bitki türleri olarak dünyanın en zengin ülkesi konumunda bulunduğunu kaydetti.
- "105 bin tonluk bal üretimimizle de dünya üçüncüsüyüz"
Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin Türkiye'den karşılandığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:
"Dünyada 27 bal arısı alt türü var. Bunun da 6 tanesi ülkemizde. 7 milyon 900 bin arı sayısıyla dünya ikincisiyiz. 105 bin tonluk bal üretimimizle de dünya üçüncüsüyüz. Üretilen balların yüzde 75'ini gezgin arıcılarımız dağlarda üretiyor ama dünya ortalamasının 5 kilo altındayız. Dünyada bir kovandan ortalama 19 kilo bal üretilirken bizde 14 kilo üretiliyor. 10 yıl önce bizde 19 kilo üretiyorduk. 10 yıl önceki arı sayımız 3,5 milyondu, bugün 7 milyon 800 bin. Üretim alanlarımız aynı. Hiç üretim alanlarını artırmadık. Burada bir eksiklik var. Bakanlıklarımızdan rica ediyoruz arı sayılarımızı artırırken mutlaka koloni alanlarını da artırmalıyız."
Dünyanın çam balı ihtiyacını Türkiye'nin karşıladığını vurgulayan Şahin, "Bizim acilen 100 bin hektar olan çam balı üretim alanını 250 bin hektara çıkarmamız gerek. Türkiye'de ihracatı artırmak istiyorsanız bu alanı 250 bin hektara çıkarmalıyız." dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise kongrenin en özgün tarafının üretici, tüccar, sanayici ve bilim insanlarını, ilgili kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek tartışma zemini oluşturması olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin coğrafi konumu ve bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğuna işaret eden Çiçek, "Bundan dolayı Türkiye arıcılık konusunda dünyanın en önemli ülkeleri arasındadır. Ülkemizde çam balı başta olmak üzere çiçek balları, kestane, geven, kekik, ayçiçeği, narenciye ve püren balı gibi balların üretimi de yaygındır. Dünya çam balının yüzde 92'si ülkemizde üretilmektedir ve bunun yaklaşık yüzde 80'i Muğla'da üretiliyor." diye konuştu.
Kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile davetliler katıldı.
Kongrede, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), tarafından Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin'e Muğla çam balının coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
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