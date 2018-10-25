Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi kapsamında yapılan bal yarışmasına, 6 ülkeden 113 üretici katıldı.

Yarışmada, Serdar Aydın'ın Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde ürettiği bal, çam balı ve diğer salgı balları kategorisinde birinci oldu.

Tek çiçekli (monofloral) bal kategorisinde Malatya Arguvan'dan Barış Gönül, çok çiçekli (polifloral) bal kategorisinde KKTC'nin Girne kentinden Nilüfer Tollu Ersagun birincilik elde etti.

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ülkeden 113 üreticinin balın yarıştığını belirterek, "Balımızın her şeyiyle dünyadaki nadide ballar arasında olduğunu kongreler yaparak göstermek istiyoruz. Bal yarışmamızı dünya kongresi kriterleri ile aynı standartlarda gerçekleştirdik. Biz dünya ile yarışıyoruz. Balımız da dünya ile yarışıyor." dedi.

