6. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yakın zamana kadar fazla bilinmediğini dile getiren Sancak, "Fuat Sezgin'in bilinilirliğinin yegane müsebbibi, Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Son 300 yılda kazandırılmayan bir sürü değeri 17 yılda kazandıran bu büyük lider, Fuat Sezgin'i de bizlere kazandırdı. Bunun için Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Bu yıl "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" dolayısıyla "İslam'ın Bilim İnsanları" temasıyla düzenlenen senaryo yarışması sonucunda belirlenen ve El Cezeri, Kindi, El Zehravi, Cabir Bin Hayyan, Kadızade Rumi, İbni Heysem ile Abbas İbni Firnas'ı konu alan en iyi 7 senaryo, Bursa'nın tarihi mekanlarında film haline getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) katkılarıyla Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" ödül töreni yapıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın tarihi ve kültürel bir yer olduğu kadar manevi yönüyle de önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Burkay, Anadolu topraklarını ilmi ve hikmetiyle yoğuran alimleri ve arifleri anlamayı sağlayan önemli bir festival düzenlendiğini belirterek, "Medeniyetimizde derin izlere sahip şahsiyetlerin düşünce yapılarını ve izlerini gün yüzüne çıkartmayı, daha da önemlisi tarihi ve kültürel mirasımızı nesilden nesile aktarmayı hedeflemekteyiz. İslam kültür medeniyetinin daha iyi anlaşılması amacıyla Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen "Prof. Dr. Fuat Sezgin" yılı nedeniyle bu sene festivalimizin ana temasını teknolojinin ilk kaşiflerinin oluşturması da oldukça anlamlıdır." diye konuştu.

Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında "en iyi senaryo" başlığı altında Abbas İbni Firnas temalı ödül Emre Haktan İnevi'ye, Kadızade Rumi temalı ödül Sude Adıbelli'ye, Kindi temalı ödül Aysel Tan'a, El Zehravi temalı ödül Samed Atılay Köse'ye, İbni Heysem temalı ödül Müge Sümer'e, Cabir Bin Hayyan temalı ödül Mutlu Polat'a ve El Cezeri temalı ödül Hasan Aksoy'a verildi.

Kısa film kategorisinde "Leke" ile yönetmenler Ozan Sihay ve Tufan Şimşekcan birinci, "Karayol" filmiyle İranlı yönetmen Leila Norouzi ikinci, "Arise" filmi ile Tolga Okur üçüncü oldu.

