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6. Uluslarası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanı Bülent Sönmez: - "Türkiye’de 1920'li yıllarda yaklaşık 6,6 milyon hektar olan tarım alanları, günümüzde 24 milyon hektara ulaşmış ve artık son sınırında. Biz de bu arazi varlığımızı korumaya gayret gösteriyoruz"

İZMİR (AA) - Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanı Dr. Bülent Sönmez, Türkiye'de 24 milyon hektara ulaşan tarım arazisi varlığını korumak için çalıştıklarını söyledi.

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi", aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden uzmanların katılımıyla, İzmir'in Menemen ilçesinde başladı.

Bülent Sönmez, UTAEM'in Menemen'deki yerleşkesinde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, toplumların refahının, toprak ve su kaynaklarının sağlıklı ve sürdürülebilir kullanımıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Türkiye'deki mevcut su kaynaklarının yüzde 74'ünün tarımsal sulamada kullanıldığını belirten Sönmez, "Türkiye’nin 112 milyar metreküp olan yer altı ve yer üstü potansiyeline göre, yıllık su tüketimimiz 54 milyar metreküpe ulaşmış. Türkiye’de 1920'li yıllarda yaklaşık 6,6 milyon hektar olan tarım alanları, günümüzde 24 milyon hektara ulaşmış ve artık son sınırında. Biz de bu arazi varlığımızı korumaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım da iklim değişikliği konusuna dikkati çekti. Türkiye'nin geçmişte 643 milimetrelik yağış ortalamasına sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, yağış ortalamasının 574 milimetreye düştüğünü, yağışın düzensiz ve farklı şekillerde görüldüğünü, bunun da çeşitli sorunlara neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yıldırım, bu konuda yeni çözüm arayışlarına ve yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

UTAEM Müdürü Dilek Kahraman ise 27 yabancı bilim insanını kongrede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Tarımsal sulama", "iklim değişikliği", "tarımsal ekoloji", "tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri" gibi konuların ele alınacağı kongre, 14 Kasım'a kadar devam edecek. Kongrede, 144 bildiri sunulacak.

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