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6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadeleri ortaya çıktı: Rabbime hesap vereceğim

16.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında tutuklanan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadeleri ortaya çıktı. Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel, ''Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Ben rabbimden korkarım ölünce ona hesap vereceğim. Sizde hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır" dediği öğrenildi.

6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadeleri ortaya çıktı: Rabbime hesap vereceğim

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

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Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktı.

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"KARARIN UYGUNSUZ BİR İŞ OLDUĞUNA İTİKAT EDİYORUM"

Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel'in, "Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben rabbimden korkarım ölünce ona hesap vereceğim. Sizde hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır" dediği öğrenildi.

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"KENDİM TESLİM OLDUM"

Kadir İstekli'nin ise, "Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak Mayıs'a verildi. Sonra Ocak ayına alındı. Bu karardan 2 gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum" diye konuştuğu kaydedildi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin İstanbul'da bir cezaevine götürüldükten sonra İstanbul dışında yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edilmeleri bekleniyor.

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(DHA)


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