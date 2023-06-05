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6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Ortaya çıkan fotoğraflar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı, karar bekleniyor

05.06.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği iddiası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirdiği ve H.K.G'nin cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları sonrası açılan davada bugün karar bekleniyor

6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Ortaya çıkan fotoğraflar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı, karar bekleniyor

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirdiği ve H.K.G'nin cinsel istismara maruz kaldığı iddialarına ilişkin davada, bugün karar bekleniyor.

Davada, Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel yargılanıyor.

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, geçen yıl 15 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 4. Celsesi bugün saat 9.30’da başlayacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada karar çıkması bekleniyor.

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İDDİALAR TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRMIŞTI

Gümüşel’in, kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiğine dair haber ilk olarak 3 Aralık'ta BirGün gazetesinde Timur Soykan'un imzasıyla yayımlanmıştı.

Haberde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin, 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara uğradığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı anlatılıyordu.

FOTOĞRAFLAR YAYINLANMIŞTI

H.K.G'nin 2021 yılında boşandıktan sonra mahkemeye giderek cinsel istismar davası açması ve hem cinsel istismara göz yummakla suçlanan ailesinin, hem de iddia edilen suçun failinin iddiaları yalanlaması üzerine H.K.G, mahkemeye 6 ve 13 yaşlarında bu kişilerle çekilen nişan fotoğraflarını delil olarak sundu. Soykan'ın konuyla ilgili yaptığı devam niteliğindeki haberde, bu kez bu fotoğraflar yayımlandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Haberin ardından olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İstekli'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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