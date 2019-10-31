6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

Vahdet AYAZ/RUSYA, (DHA)- Rusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.

Olay, öğleden sonra, Rusya Federasyonu'nun Nenets Özerk Bölgesi'nde Naryan-Mar şehrinde meydana geldi. Öğrencilerin uyku saatinde anaokuluna giren kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, sınıflardan birindeki 6 yaşındaki çocuğu bıçakladı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin kontrolünde uykusunda bıçaklanan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

'SONSUZ YAŞAM İÇİN BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRMELİYDİM'

Polisten yapılan açıklamada, şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Bir kitapta, yakınlarım ve benim için sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bu büyünün gerçekleşmesi için de bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi. İfadenin ardından şüphelinin psikolojik ve psikiyatrik kontrolden geçirileceği bildirildi. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

'KİMSE ENGELLEMEDİ' İDDİASI

Cinayetin ardından görgü tanıkları, anaokulunun güvenlik görevlilerince korunduğunu ancak saldırganın olay yerine geldiğinde herhangi bir engelle karşılaşmadığını ve güvenlik görevlilerinin olay sırasında anaokulunda olup olmadıklarını bilmediklerini söyledikleri kaydedildi. Bu iddianın ardından Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi'nce güvenlik personeli hakkında da inceleme başlatıldığını açıkladı.

'SALDIRGANI TANIMIYORUM'

Öte yandan, yerel medya öldürülen 6 yaşındaki çocuğun babasının saldırganı tanımadığını ve daha önce görmediğini söylediğini duyurdu.

Ayrıca, Naryan-Mar şehrindeki psikologların çocuğunu kaybeden anne ve baba da dahil olmak üzere, anaokulundaki tüm çocukların ailelerine özel destek vereceklerini açıkladıkları bildirildi.

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