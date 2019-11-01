HABER

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 00:01 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

Vahdet AYAZ/RUSYA, (DHA)- Rusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.

Olay, öğleden sonra, Rusya Federasyonu'nun Nenets Özerk Bölgesi'nde Naryan-Mar şehrinde meydana geldi. Öğrencilerin uyku saatinde anaokuluna giren kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, sınıflardan birindeki 6 yaşındaki çocuğu bıçakladı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin kontrolünde uykusunda bıçaklanan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

'SONSUZ YAŞAM İÇİN BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRMELİYDİM'

Polisten yapılan açıklamada, şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Bir kitapta, yakınlarım ve benim için sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bu büyünün gerçekleşmesi için de bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi. İfadenin ardından şüphelinin psikolojik ve psikiyatrik kontrolden geçirileceği bildirildi. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

'KİMSE ENGELLEMEDİ' İDDİASI

Cinayetin ardından görgü tanıkları, anaokulunun güvenlik görevlilerince korunduğunu ancak saldırganın olay yerine geldiğinde herhangi bir engelle karşılaşmadığını ve güvenlik görevlilerinin olay sırasında anaokulunda olup olmadıklarını bilmediklerini söyledikleri kaydedildi. Bu iddianın ardından Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi'nce güvenlik personeli hakkında da inceleme başlatıldığını açıkladı.

'SALDIRGANI TANIMIYORUM'

Öte yandan, yerel medya öldürülen 6 yaşındaki çocuğun babasının saldırganı tanımadığını ve daha önce görmediğini söylediğini duyurdu.

Ayrıca, Naryan-Mar şehrindeki psikologların çocuğunu kaybeden anne ve baba da dahil olmak üzere, anaokulundaki tüm çocukların ailelerine özel destek vereceklerini açıkladıkları bildirildi.

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Almanya'da, camiye dışkılı saldırıAlmanya'da, camiye dışkılı saldırı
AB’den Türkiye’ye mülteciler için 663 milyon euroAB’den Türkiye’ye mülteciler için 663 milyon euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreci başladı

Trump'a kötü haber! 'ABD tarihindeki en büyük cadı avı'

Son dakika! IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

IŞİD, Bağdadi ve El Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

Son dakika! Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti

Irak Başbakanı istifa etmeyi kabul etti

Irak'taki gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti

Irak'taki gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti

ABD güçleri çekilme kararının ardından ilk kez...

ABD güçleri çekilme kararının ardından ilk kez...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.