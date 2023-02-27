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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi! Kardeşler tanık olarak dinlenecek

27.02.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava 31 Mart'a ertelendi. Mahkeme davanın sanıkları Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gizlilik kararı getirilen davada 6 yaşındaki çocuğun kardeşlerinin de tanık olarak dinleneceğini öğrenildi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davası ertelendi! Kardeşler tanık olarak dinlenecek

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davanın 2'inci duruşması bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. İlk duruşmada davaya yayın yasağı ve duruşmaya gizlilik kararı getirilmişti

Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel getirildi. Tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel'i de duruşmaya katıldı. Duruşmada kardeşler Muhammet Sıddık Gümüşel, Ayşe Hümeyra Gümüşel ve Fatma Betül Gümüşel'in tanık olarak dinleneceği öğrenildi. Duruşma gizlilik nedeniyle basına kapalı şekilde yapıldı.

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TUTUKLULUK DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.
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H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti.
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Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (DHA)

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