HABER

6 yaşındaki çocuk, babasını annesi ile sevgilisinin öldürdüğünü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 05:10 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, başına çavul geçirilmiş halde tarlada cesedi bulunan şoför Aziz Özbay'ın (34) öldürülmesiyle ilgili, eşi Rabia Özbay (31) ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Suriyeli İbrahim Şeyh Ahmet'in yargılanmasına başlandı.

6 yaşındaki çocuk, babasını annesi ile sevgilisinin öldürdüğünü söyledi

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, başına çavul geçirilmiş halde tarlada cesedi bulunan şoför Aziz Özbay'ın (34) öldürülmesiyle ilgili, eşi Rabia Özbay (31) ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Suriyeli İbrahim Şeyh Ahmet'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada, öldürülen Aziz Özbay'ın 6 yaşındaki kızı pedagog eşliğinde alınan ifadesinde babasını, annesi ile İbrahim Şeyh Ahmet'in öldürdüğünü söyledi.
Olay, 16 Aralık 2017'de meydana geldi. Fethiye'nin kırsal Karaçulha Mahallesi yakınlarındaki tarlasını sürmeye giden köylülerden biri, kötü kokular geldiğini fark edip, çevrede arama yapınca, başına çuval geçirilmiş, çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin 10 gün önce ortadan kaybolan evli ve bir çocuk babası Aziz Özbay'a ait olduğunu belirledi. 15 yıldır Fethiye'de yaşayan ve bir nakliyat şirketinde şoförlük yapan Aziz Özbay, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Katil zanlısını araştıran polis, cenaze için Şanlıurfa'ya giden ve bir daha dönmeyen Rabia Özbay'ın, eşinin iş arkadaşı Suriyeli İbrahim Şeyh Ahmet ile yasak aşk yaşadığını belirledi. İkili Aziz Özbay'ı öldürdükleri gerekçesiyle, G.K. da yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve emniyette cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öne sürülen ikili tutuklandı. G.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Rabia Özbay ve İbrahim Şeyh Ahmet hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu 2 sanık ve tutuksuz sanık G.K. ile avukatları katıldı. Rabia Özbay, savunmasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, "Kendim çalışıp çocuklarımın ihtiyacını karşılıyordum. Eşim, İbrahim ile çalışıyordu. Olayla ilgili bir ilgim yoktur. O gece İbrahim evime girmiş. Işığı yakınca 'Kimsin' dedim. Ben çocuklarımla mutfakta uyuyordum. 'Eşini öldürdüm. Ben İbrahim' dedi. Bir anda şoka girdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.Tercüman eşliğinde savunması alınan Suriyeli İbrahim Şeyh Ahmet ise, "Suçlamalarla alakam yok. Biz Aziz'in evinde kavga ettik. Kavga sırasında, ben sopayla iki kez vurdum. Bıçakla saldırmadım. Ardından evden çıkıp gittim. Sonrasını bilmiyorum" dedi. Mahkeme başkanının olayı ayrıntılarıyla tekrar anlatmasını istemesi üzerine de Rabia Özbay'ın tuvalet penceresini açıp, kendisini eve aldığını söyledi. Rabia Özbay'ın kocasıyla kavga etmesi üzerine kendisini aradığını, bunun üzerine eve geldiğini ifade eden tutuklu sanık, "Eve tuvaletin penceresinden girdim. Kavga nedeniyle dayanamayarak, sopayı alıp Aziz Özay'a vurdum. Öldüğünü görünce ayrıldım" diye konuştu.
KÜÇÜK KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Şengönül, Aziz Özbay ile Rabia Özbay'ın şu an 6 yaşında olan kızlarının pedagog eşliğinde verdiği ifadeyi okudu. Küçük kızın ifadesinde "Babam işten gelince annemle bazen kavga ederdi. Annem, babamı sevmiyordu. Babamı öldürdüğü için annemi sevmiyorum. Babamı öldürdükleri gün, babam annemi dövmemişti. O gün birbirlerine bağırıp çağırmamışlardı. Babam odada yatıyordu. Ben, annem ve kardeşim mutfakta yatıyorduk. Babamı öldüren adamın adı İbrahim. Annem pencereyi açtı. İbrahim'i eve aldı. Elinde bir bıçak, bir sopa vardı. Annem, sopayı alıp, babama vurdu. Sonra İbrahim de sopayla vurdu. Babam ve İbrahim kavgaya tutuştu. Annem, babamı sırtından iki kere bıçakladı. Babam yere düştü. Sopayı kırıp, sobaya attılar. Bıçağı da annem yıkayıp, yerine koydu. Ben babam dövülürken korkup, bir başka yere ayrılmadım. Babamı evin arkasına götürürlerken, çuvalın içine koyarlarken gördüm" dediği kaydedildi.
Çocuğun ifadesi üzerine söz verilen tuıtuklu anne, İbrahim Şeyh Ahmet ile gönül ilişkisi olmadığını öne sürdü. İbrahim Şeyh Ahmet'in kendisini tehdit ettiğini söyledi. Rabia Özbay, "Bana 'seni çocuklarınla öldürürüm, hiçbir şey anlatmayacaksın' dedi. Bunun üzerine 'eşim kayıp' diye savcılığa başvurdum" dedi. Davanın tutuksuz sanığı G.K. ise olayla ilgisi olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini belirtip, "Bu aileye eşimle birlikte en çok yardım eden bizdik. Aziz kaybolduğunda 24 saat her gün aradık. İki günde bir hastane acil servislerini gezdim. Benim suçla alakam yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.
SAVCI MÜTALAA VERDİ
Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklayarak tutuklu sanıkların 'tasarlayarak kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Sanıkların avukatları ise savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, iki tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

6 yaşındaki çocuk, babasını annesi ile sevgilisinin öldürdüğünü söyledi6 yaşındaki çocuk, babasını annesi ile sevgilisinin öldürdüğünü söyledi6 yaşındaki çocuk, babasını annesi ile sevgilisinin öldürdüğünü söyledi

PARTNERKüresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?
Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (9)Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (9)
Hollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylemHollanda'da "sarı yeleklilerden" dokuzuncu eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.