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  4. 6 yaşındaki çocuk gölün içinde buldu, aile şoke oldu! Çevredeki herkes bölgeden uzaklaştırıldı

6 yaşındaki çocuk gölün içinde buldu, aile şoke oldu! Çevredeki herkes bölgeden uzaklaştırıldı

26.07.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik Gölü'ne pikniğe giden bir ailenin 6 yaşındaki çocuğu gölün için patlamamış bir el bombası buldu. Aile neye uğradığını şaşırırken hemen ekiplere haber verdi. Ekipler bölgeye gelir gelmez vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı ekipleri eski olduğu belirlenen patlamamış el bombasını fünye ile patlattı.

6 yaşındaki çocuk gölün içinde buldu, aile şoke oldu! Çevredeki herkes bölgeden uzaklaştırıldı

İznik Gölü Orhangazi sahilinde bir çocuk gölün içinde patlamamış bir el bombası buldu. Bomba imha uzmanı ekipler el bombasını fünyeyle patlattı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BULDU

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü Orhangazi sahilinde Dutluca altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, göl kenarına pikniğe giden bir ailenin 6 yaşındaki çocuğu göl içinde patlamamış bir el bombası buldu. Ailenin el bombasını fark etmesi ile birlikte el bombası sahile bırakıldı.

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VATANDAŞLAR SAHİLDEN UZAKLAŞTIRILDI

Durumun jandarma ekiplerine haber verilmesi ile birlikte ekipler olay yerine geldi. Sahildeki patlamamış el bombasının etrafı güvenlik şeridi ile çevrildi ve sahildeki vatandaşlar uzaklaştırıldı.

Durum Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı ekipleri eski olduğu belirlenen patlamamış el bombasını fünye ile patlattı. El bombasının patlatıldığı esnada olay yerinin yakınlarındaki bir restoranın bahçesindeki müşteriler de olay yerinden uzaklaştırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü el bombası

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