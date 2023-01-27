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6 yaşındaki H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi

27.01.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede H.K.G.'nin talebi doğrultusunda tüm kimlik bilgilerinin değiştirildiği açıklandı. Öte yandan baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ile Kadir İstekli hakkında istenen cezalar belli olurken davaya ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta görülecek.

6 yaşındaki H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya yaşanmıştı.

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TÜM BİLGİLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, H.K.G.'nin talebi doğrultusunda tüm kimlik bilgilerinin değiştirildiğini açıkladı.

Ustaoğlu, "Mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında mağdur kadınımızın kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık" dedi.

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İLK DURUŞMA 30 OCAK'TA

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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H.K.G’nin 'evlendirildiği' Kadir İstekli hakkında ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gümüşel ve İstekli tutuklu bulunurken davanın ilk duruşması 30 Ocak’ta görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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