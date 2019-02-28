6 yaşındaki İbrahim'in organları 5 kişiye umut oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 6 yaşındaki İbrahim Nerminer'in ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı. İbrahim'in organları, organ bekleyen 5 kişiye umut oldu. 20 Şubat akşamı İzmit Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde baş ağrısı şikayetiyle uyanan Neslihan ve İshak Nerminer çiftinin oğlu İbrahim, kusmaya başladı. Ailesi 112 Acil'i arayarak yardım isterken, ambulans eve gelmeden önce minik İbrahim'in solunumu durdu. Eve gelen acil sağlık ekibi, çocuğu, evde 20 dakika boyunca müdahale ederek hayata döndürdü. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim, burada Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Burada 7 gün boyunca tedavisi devam eden minik İbrahim, dün gece beyninde pıhtı oluşması sonucu fenalaştı. İbrahim'in, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. İbrahim'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük çocuğun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından böbrekleri, kalp kapakçığı ve karaciğeri İstanbul'daki hastanelerde, korneası ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan hastaya nakledildi. BAŞHEKİM CANTÜRK: AİLE HASTANEMİZİN PERSONELİ Küçük çocuğun organlarının bağışlanması hakkında konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Maalesef talihsiz bir olay yaşandı. Bizim hastanemizde çalışan İshak isimli elektrikçi bir arkadaşımızın oğlu, 20 Şubat tarihinde baş ağrısı ardından baygınlık geçirip acile getiriliyor. Hastanemizde gerekli değerlendirmeleri yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. 20 Şubat'tan beri yoğun bakımda gerekli destek verilmeye çalışıldı ama beyin ölümü gerçekleşti maalesef. 6 buçuk yaşında bir çocuğumuz. Çok üzücü bir durum. Ama aile hastanemizin personeli, çocuğunun organlarının başka kişilere umut olmasını istediği için bu talihsiz olaya rağmen çocuklarının organlarını bağışladılar. Çocuğun böbrekleri, korneası, kalp kapakçığı ve karaciğeri çeşitli kişilere umut olacak" dedi. Prof.Dr. Zafer Cantürk, hastanelerinde çalışan İshak Nerminer'in organ nakli bekleyen hastalara umut olmak istediğini belirterek, şöyle konuştu: "Tabii bu üzücü olay bizi de derinden etkiledi. Çok sevdiğimiz İshak kardeşimiz çok çalışkan bir kardeşimiz. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. O bu talihsiz olay ile hastanede çalışan biri olarak birilerine umut olmak için bu olayı pozitife çalışmış olmalarından dolayı ben hastalar adına onlara başsağlığı diliyorum. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yavrumuza da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle talihsiz olaylar meydana gelmez ama bu olayların organ nakli konusunda insanlara bir umut olması açısından da vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum." İbrahim Nerminer'in cenazesi bugün Yenidoğan Köprübaşı Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

