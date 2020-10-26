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  4. 6 yaşındaki kız çocuğuna tacizle ilgili yeni gelişme! Karara isyan ettiler

6 yaşındaki kız çocuğuna tacizle ilgili yeni gelişme! Karara isyan ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Adana'da, babası R.Ç. (41) tarafından 15 dakikalığına emanet edilen 6 yaşındaki Y.Ç.'ye elle tacizde bulunduğu öne sürülen oyuncakçı M.A. (66) gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede ev hapsine çarptırıldı. Küçük kızın ailesi, karara tepki göstererek, M.A.'nın tutuklanmasını istedi.

6 yaşındaki kız çocuğuna tacizle ilgili yeni gelişme! Karara isyan ettiler

Taciz olayı, 9 Ekim günü öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde yaşandı. Bir marketin deposunda çalışan R.Ç., izinli olmasını fırsat bilip, alışverişi için dışarı çıktı. Beraberinde de kendisiyle gelmek isteyen kızı Y.Ç.'yi götürdü. S

eyyar tezgahta oyuncak satan M.A.’nın tezgahının önünden geçtikleri sırada küçük kız, oyuncaklara bakmak istedi. Y.Ç., bir oyuncağı çok beğendi. Babası üzerinde yeterli para olmadığı için oyuncağı satın alamadı.

ELLE TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Baba R.Ç. oyuncaklara bakmak isteyen kızını oyuncakçıya emanet edip, markete gitti. 15 dakika sonra geri dönen baba, kızını alıp eve gitti. Anne T.Ç., kızının stresli halini fark etti. Küçük kız, annesinin ne olduğunu sorması üzerine oyuncakçının kendisini elle taciz ettiğini söyledi. Aile hemen polise giderek, şikayetçi oldu. Polis, şüpheli M.A.’yı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde taciz iddiasını reddeden M.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

'DOKUNMASI ÇOK UZUN SÜRDÜ, BENİM CANIM YANDI'

Emniyette M.A.’yı teşhis eden Y.Ç.'nin pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, "Oyuncakçı adam benim özel bölgeme dokundu. Ben bu kişinin adını bilmiyorum. Ben bu yere babamla gitmiştim. Babam markete gidince bu kişi benim özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi. Vücudumu sıktı. Bu dokunması çok uzun sürdü. Benim canım yandı. 'Yapma' dediğimde 'bırak biraz daha oynayayım' dedi. Babam geldiğinde bu adam beni bıraktı" dediği öğrenildi.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM, KOMŞULARIM BENİ TANIR'

Şüpheli M.A. ise polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Kız çocuğuna sandalyede oturmasını söyledim. Kesinlikle kucağıma almadım. Kız çocuğunun özel bölgelerine dokunmadım, ona dokunmadım. 'Bu durumu kimseye anlatma' tarzı bir cümlem olmadı. Kendisiyle fiziki temasım dahi olmamıştır. Bu iddialar asılsızdır. Ben 66 yaşındayım, üç tane çocuğum var. 20 yıldır aynı yerde oyuncak satarım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Buradaki komşularımın hepsi beni tanır" dediği belirtildi.

'ADALET SAĞLANSIN, CEZAEVİNE GİRSİN'

Olayı eşinden öğrendikten sonra ilk etapta çok öfkelendiğini ama mantıklı düşünerek polise haber verdiğini aktaran baba R.Ç,, şikayetlerinden çok kısa süre sonra M.A.’nın yakalandığını ve emniyete getirildiğini kaydetti. Şüpheliyle kendilerinin olaydan sonra hiçbir şekilde karşı karşıya getirilmediğini vurgulayan baba R.Ç., gözyaşlarına hakim olamayarak, "Kızım emniyette o adamı camın ardından tespit etti. Konu yargıya taşındı. Kızımı taciz eden kişi ev hapsi aldı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Adaletin sağlanmasını, yetkililerin yanımızda olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Anne T.Ç. ise kızının olay sonrası travma yaşadığını buna karşın olayın failinin evinde rahatça oturmasının kendilerini yaraladığını, M.A.’nın cezaevine girmesini istediklerini kaydetti.

(DHA)

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