6 yaşındaki kız çocuğuna tacizle ilgili yeni gelişme! Karara isyan ettiler

Taciz olayı, 9 Ekim günü öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde yaşandı. Bir marketin deposunda çalışan R.Ç., izinli olmasını fırsat bilip, alışverişi için dışarı çıktı. Beraberinde de kendisiyle gelmek isteyen kızı Y.Ç.'yi götürdü. S

eyyar tezgahta oyuncak satan M.A.’nın tezgahının önünden geçtikleri sırada küçük kız, oyuncaklara bakmak istedi. Y.Ç., bir oyuncağı çok beğendi. Babası üzerinde yeterli para olmadığı için oyuncağı satın alamadı.

ELLE TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Baba R.Ç. oyuncaklara bakmak isteyen kızını oyuncakçıya emanet edip, markete gitti. 15 dakika sonra geri dönen baba, kızını alıp eve gitti. Anne T.Ç., kızının stresli halini fark etti. Küçük kız, annesinin ne olduğunu sorması üzerine oyuncakçının kendisini elle taciz ettiğini söyledi. Aile hemen polise giderek, şikayetçi oldu. Polis, şüpheli M.A.’yı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde taciz iddiasını reddeden M.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

'DOKUNMASI ÇOK UZUN SÜRDÜ, BENİM CANIM YANDI'

Emniyette M.A.’yı teşhis eden Y.Ç.'nin pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, "Oyuncakçı adam benim özel bölgeme dokundu. Ben bu kişinin adını bilmiyorum. Ben bu yere babamla gitmiştim. Babam markete gidince bu kişi benim özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi. Vücudumu sıktı. Bu dokunması çok uzun sürdü. Benim canım yandı. 'Yapma' dediğimde 'bırak biraz daha oynayayım' dedi. Babam geldiğinde bu adam beni bıraktı" dediği öğrenildi.