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  4. 6 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalında yeni detay! 2 yıldır imza veriyorlarmış! Kadir İstekli gözaltında Yusuf Ziya Gümüşel ise...

6 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalında yeni detay! 2 yıldır imza veriyorlarmış! Kadir İstekli gözaltında Yusuf Ziya Gümüşel ise...

15.12.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin konuştuğu 6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar davasında yeni gelişmeler yaşandı. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında verildi. Tutuklama kararının ardından Kadir İstekli Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan baba ve damadın iki yıldır adli kontrol şartı nedeniyle imza verdikleri öğrenildi.

6 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalında yeni detay! 2 yıldır imza veriyorlarmış! Kadir İstekli gözaltında Yusuf Ziya Gümüşel ise...

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verildi. Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

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Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

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Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili arama çalışmaları sürüyor.

BABA VE DAMAT 2 YILDIR İMZA VERİYORMUŞ

Öte yandan baba Gümüşel ve İstekli'nin iki yıldan bu yana adli kontrol altında olduğu ve her hafta polis nezaretinde imza attıkları ortaya çıktı.

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cinsel istismar Gözaltı

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