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6 yaşındaki kıza cinsel istismara 20 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 13:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ailesinin dua ederek iyileştirmesi için yanına götürdüğü epilepsi hastası A.K.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ailesinin dua ederek iyileştirmesi için yanına götürdüğü epilepsi hastası A.K. (6) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abdullah E. (38), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen eylül ayında meydana gelen olayda Abdullah E., ailesinin iyileştirmesi için yanına getirdiği çocuğa, anne ve babasını dışarıya çıkardıktan sonra gözlerini bağlayarak cinsel istismarda bulundu. Çıkışta A.K.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan Abdullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Abdullah E., karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmada mağdur kızın babası ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Abdullah E., önceki ifadelerini baskı altında verdiği ileri sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanık Abdullah E.'ye, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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