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  4. 6 yaşındaki kızın esrarengiz ölümü! Yol kenarında hareketsiz halde bulundu...

6 yaşındaki kızın esrarengiz ölümü! Yol kenarında hareketsiz halde bulundu...

20.10.2023 17:27 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kız çocuğunun boğazına jelibon kaçması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

6 yaşındaki kızın esrarengiz ölümü! Yol kenarında hareketsiz halde bulundu...

Kahreden olay, Bağlar Mahallesi 0432 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Nisa Ceviz, yol kenarında yerde yattığını gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğuna kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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'JELİBON' İDDİASI

Nisa’nın boğazına jelibonun kaçtığı nefessiz kaldığı iddia edildi. Mersin Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Nisa Ceviz’in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Mersin ölüm

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