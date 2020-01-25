6 yaşındaki Muhammet depremzedeler için giydiği montu gönderdi

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1999 yılında iki deprem yaşayan Düzce’den deprem bölgesi için yardım toplanırken, 6 yaşındaki Muhammet’in montunu çıkartıp depremzedelere göndermesi duygulu anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde Elazığ’da yaşanan deprem için 2 deprem yaşayan Düzce seferber oldu. Başta Düzce Belediyesi ve Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ve Düzce Gençeller Derneği olmak üzere birçok STK tarafından belediye ve Anıt Park meydanından deprem bölgesi için yardım toplanıyor.

6 Yaşındaki Muhammet giydiği montunu gönderdi

Duyarlı vatandaşlar bölgeye gidecek tırların olduğunu öğrenince toplama alanlarına akın etti. Evlerinde bulunan battaniye, kıyafet, bebek eşyaları gibi yardımları toplayan vatandaşlar, ellerindeki poşetlerle Anıt Park’a geldi. Deprem bölgesine gönderecekleri eşyaları meydanlarda bekleyen görevlilere veren Düzceliler içinde 6 yaşındaki Muhammet Kerem Işık’ın hareketi ise duygulu anlar yaşattı. Muhammet Kerem Işık, tırın yanında bekleyen görevlilerin yanına gelerek giydiği montunu sırtından çıkarttı ve görevlilere uzattı. “Elazığ’daki kardeşlerime kendi montumu gönderiyorum. Üşümesinler” diyerek montunu yardım eşyalarının arasına koydu.