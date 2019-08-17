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6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip suni gölete attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

  Eskişehir'de, Gülşah A.

Eskişehir'de, Gülşah A. (24), "Cennette gitsin" diye bağırıp oğlu Y.S.A.'yı (6), suni gölete attı, ardından kendisi atladı. Çevredekiler tarafından kurtarılan anne ve oğlu hastanede tedaviye alınırken, Gülşah A.'nın psikolojik sorunları olduğu belirlendi.
Olay, saat 07.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kentpark'ta meydana geldi. İstanbul'dan gelen ve geceyi otelde geçiren Gülşah A., oğlu Y.S.A. ile birlikte sabah Kentpark'a gitti. Suni gölet çevresinde oğluyla birlikte bir süre dolaşan Gülşah A., ardından köprünün üstüne çıktı. Oğlunu kucağına alan Gülşah A., "Cennete gitsin" diye bağırıp daha sonra Y.S.A.'yı yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki gölete attı, ardından da kendisi atladı. Olayı görenlerin müdahalesiyle suni göletten çıkarılan anne ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülşah A. ve Y.S.A. tedaviye alındı.
Gülşah A.'nın Eskişehir'e çalışmak için geldiği ve psikolojik sorunları olduğu belirlendi. Eşiyle sorunları olduğunu iddia eden Gülşah A., oğlunu "Cennete gitsin" deyip suya bıraktığını ardından da kendisinin atladığını söyledi. İşlemlerinin ardından hastanenin psikiyatri servisine alınan Gülşah A. tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kentpark ve polis aracı
-Köprü ve uyarı levhası
-Polis ekipleri
-Parkta yürüyenler
-Suni göletten görüntü
-Köprü ve gölet
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)-

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