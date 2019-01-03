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6 yaşındaki oğlunu döverek ağır yaralayan baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde oğlu M.Y.'yi (6) elektrik süpürgesinin borusuyla döverek ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Y., tutuklandı.

6 yaşındaki oğlunu döverek ağır yaralayan baba tutuklandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde oğlu M.Y.'yi (6) elektrik süpürgesinin borusuyla döverek ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Y., tutuklandı.
Olay, dün İskenderun ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, M.Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü.
ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU
Çocuğun annesi Gülistan Ö. olayla ilgili yaptığı açıklamada, eşinden 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. Gülistan Ö., "Oğlumu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Doktorlar her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Eski eşimden şikayetçi oldum" dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunun ardından dün gece saatlerinde adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakımda tedavisi süren M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

6 yaşındaki oğlunu döverek ağır yaralayan baba tutuklandı6 yaşındaki oğlunu döverek ağır yaralayan baba tutuklandı6 yaşındaki oğlunu döverek ağır yaralayan baba tutuklandı6 yaşındaki oğlunu döverek ağır yaralayan baba tutuklandı

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