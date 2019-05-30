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6 yaşındaki Orhan'ın böbrekleri can verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

BATMAN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Orhan Yağız'ın (6) böbrekleri, 2 hastaya umut oldu.  Orhan Yağız, 24 Mayıs günü evde fenalaştı.

6 yaşındaki Orhan'ın böbrekleri can verecek

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- BATMAN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Orhan Yağız'ın (6) böbrekleri, 2 hastaya umut oldu.
Orhan Yağız, 24 Mayıs günü evde fenalaştı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak küçük Orhan'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'den gelen ekip, operasyonla Orhan'ın 2 böbreğini aldı. Böbrekler, 2 hastaya nakledilecek.
Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, "Organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılabilmektedir. Ülkemizde organ bekleyen binlerce hasta olduğunu düşünürsek, Yağız Ailesi en acı günlerinde organ bağışında bulunarak, organ bekleyen hastalara umut oldu. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
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6 yaşındaki Orhan'ın böbrekleri can verecek

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