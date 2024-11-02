6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürüldüğü ortaya çıktı! 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı cinayeti itiraf etti

Şişli'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Polisin mezarlık çevresindeki incelemeleri geniş güvenlik önlemleri altından sürerken, 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Şişli'de 31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

49 YAŞINDAKİ KAĞIT TOPLAYICISI GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İncelenen kamera görüntülerinde Şirin'in bir adamla görüldüğü ve mezarlık yakınlarında kaybolduğu tespit edildi. Görüntülerden tespit edilen şüpheli kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKINCA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sabah gazetesindeki habere göre ise; şüpheli ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylese de kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını söyledi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır