HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürüldüğü ortaya çıktı! 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı cinayeti itiraf etti

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürüldüğü ortaya çıktı! 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı cinayeti itiraf etti

02.11.2024 07:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Polisin mezarlık çevresindeki incelemeleri geniş güvenlik önlemleri altından sürerken, 1 kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre gözaltına alınan şüpheli minik Şirin’i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürüldüğü ortaya çıktı! 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı cinayeti itiraf etti

Şişli'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Polisin mezarlık çevresindeki incelemeleri geniş güvenlik önlemleri altından sürerken, 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Şişli'de 31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

5

Yapılan çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

49 YAŞINDAKİ KAĞIT TOPLAYICISI GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürerken, şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

2

İncelenen kamera görüntülerinde Şirin'in bir adamla görüldüğü ve mezarlık yakınlarında kaybolduğu tespit edildi. Görüntülerden tespit edilen şüpheli kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKINCA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sabah gazetesindeki habere göre ise; şüpheli ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylese de kamera görüntüleri ortaya çıkınca iddiaya göre cinayeti itiraf etti. Şirin'i boğarak öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını söyledi.

3

4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şişli kağıt toplayıcısı Şirin Elmas Hanilçi
En Çok Okunan Haberler
Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

Emre Belözoğlu adeta isyan etti! ''Demek ki problem benmişim...''

Emre Belözoğlu adeta isyan etti! ''Demek ki problem benmişim...''

İran'dan çarpıcı İsrail açıklaması: 'Savaşa hazırız' sözleriyle tüm dünyaya deklare etti! "Nükleer doktrinde değişiklik..."

İran'dan çarpıcı İsrail açıklaması: 'Savaşa hazırız' sözleriyle tüm dünyaya deklare etti! "Nükleer doktrinde değişiklik..."

Bursa'da dehşet dolu olay! Yanında çalışan çobanı tüfekle öldürüp, 21 saat sonra kendisini ihbar etti

Bursa'da dehşet dolu olay! Yanında çalışan çobanı tüfekle öldürüp, 21 saat sonra kendisini ihbar etti

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.