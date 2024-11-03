6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş! Cani kahreden anları anlattı

Şişli’de önceki gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi’nin cinayet zanlısı M.Ö.’nün ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden şüpheli ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

CANİ TUTUKLANARAK CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Şişli’de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi’nin cinayet zanlısı M.Ö., olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen M.Ö. emniyette verdiği ilk ifadede Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmişti. Katil zanlısı M.Ö., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler tarafından Elmas Hanilçi’nin şüpheli M.Ö. ile birlikte yürüdüğü, şahsın mezarlık civarından tek olarak Şişli Meydan istikametine dönüş yaptığı, kayıp kız çocuğunun görüntülerden çıkmış olduğu tespit edildi.

"MEZARLIĞIN ORADA 200 LİRA İSTEDİ"

Cinayeti Feriköy Mezarlığı içerisinde işlediğini itiraf eden şüphelinin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. M.Ö. ifadesinde "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Vermeyince küfretti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

BARAKADA ARAMA YAPILACAK

Katil zanlısı, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’çocuğu kasten öldürme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelinin kalmış olduğu Şişli’de bulunan barakada arama işlemi yapılacağı öğrenildi.