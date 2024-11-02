6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüştü! Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, ben de boğazını sıktım öldürdüm

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yapılmış, yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

ŞİRİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şirin Elmas Hanilçi'yi katleden katil zanlısı gözaltına alındı ve sorguda her şeyi anlattı . Katil zanlısı M.Ö. Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğduğunu itiraf etti. Katil zanlısı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

"CANIMI ÇOK SIKTI, BEN DE ONUN BOĞAZINI SIKTIM"

Öte yandan katil zanlısı M.Ö.'nün ifadesi de orta çıktı. Şirin'e istismarda bulunmadığını söyleyen M.Ö.'nün ifadeleri ise kan dondurdu. Yolda yürüdüğünü söyleyen M.Ö., Şirin'in para istemek için yanına geldiğini aktardı ve "Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstünü çalı çırpı koydum" dedi.