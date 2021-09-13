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  4. 6 yavru köpeği torbaya koyup, nehir kenarına attılar

6 yavru köpeği torbaya koyup, nehir kenarına attılar

13.09.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce torbaya konularak su kenarına atılan 6 yavru köpek, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Polis, Emniyet Müdürlüğü’ne getirdiği köpeklere mama ve su verdi.

6 yavru köpeği torbaya koyup, nehir kenarına attılar

İddiaya göre, torbaya konulan 6 yavru köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Tunceli- Ovacık yolunun Ana Fatma mevkisindeki Munzur Nehri kenarına atıldı.

Ağzı sıkıca bağlı olan torba içerisinden köpek seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, yavru köpekleri ağzı bağlı torbadan çıkardı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirerek mama ve su verdi.

"KÖPEKLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar veterineri Baran Kar, köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ovacık yolunda HAYDİ ekipleri tarafından 6 tane yavru köpek bulunmuş ve bizler de Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak köpeklerin getirildiği Emniyet Müdürlüğü’ne geldik. Hayvanların genel sağlık durumları iyi görünüyor. Yarın parazit aşılarını yapıp sağlık durumlarını takip edeceğiz" dedi.

Polis, yavru köpekleri torbaya koyup nehir kenarına atanların bulunması için çalışma başlattı. (DHA)

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Tunceli
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