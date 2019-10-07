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6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 6 köpek yavrusu telef oldu.

Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Tezcan Akyörük'e (43) ait ahırda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 6 köpek yavrusu telef oldu. Anne köpeğin alevler söndürülene kadar olay yerinden ayrılmadığı gözlendi.

Karacahalil Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tezcan Akyörük'e ait evin yanındaki ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ot balyalarını tutuşturdu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören Tezcan Akyörük, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ahırdaki 6 köpek yavrusu telef olurken, yaklaşık 600 ot balyası alev alev yanarak kül oldu. Yavruları telef olan köpeğin ise yangın söndürülene kadar olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti.

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