6 yıl önce bitmişti... Vampir efsanesi True Blood geri dönüyor

6 yıl önce final yapan True Blood, HBO kanalının isteğiyle geri dönüyor. Alan Ball‘un yaratıcısı olduğu True Blood aynı ismin liderliğinde yeni bir versiyonla izleyiciyle buluşacak.

Yeni versiyonun senaryosunu Riverdale ve Chilling Adventures of Sabrina dizilerinin yaratıcısı olan Roberto Aguirre-Sacasa ve NOS4A2’nun senaristlerinden Jami O’Brien kaleme alacak. İkili, Alan Ball ile beraber yeni versiyonun yürütücü yapımcılığını da üstlenecek.

2008-2014 arası 7 sezon süren True Blood'ın kadrosunda Anna Paquin, Stephen Moyer, Alexander Skarsgård, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Lauren Bowles, Carrie Preston, Chris Bauer, Deborah Ann Woll, Joe Manganiello gibi isimler yer alıyor. Dizi, Charlaine Harris'in Southern Vampire Mysteries roman serisinden uyarlandı.

TRUE BLOOD KONUSU

True Blood, “Bon Temps” isimli minik bir kasabada garson olarak hayatını sürdüren ve doğa üstü güçlere sahip olduğunu fark eden Sookie Stackhouse’un, 174 yaşındaki vampir Bill Compton ile tanışmasından sonra değişen hayatını konu alıyor.



