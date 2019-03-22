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6 yıl önce çalınan 7 milyon euro ile ilgili 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin euro çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre cezaevinde yatan 2 kişinin 5 yakını, çalınan parayı aklamada yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı.

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP ,(DHA)- GAZİANTEP’te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin euro çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre cezaevinde yatan 2 kişinin 5 yakını, çalınan parayı aklamada yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı. Olay, 28 Mart 2013 tarihinde Gazimuhtarpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul’da bulunan özel bir güvenlik hizmetleri firmasının Gaziantep ofisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Vatan, kendisi gibi güvenlikçi arkadaşıyla birlikte zırhlı araçla bir bankadan aldığı 7 milyon 200 bin euro’yu bir başka bankanın kasasına götürmek üzere görevlendirildi. Parayı alan Mehmet Vatan, arkadaşına güzergah üzerindeki bir banka şubesine ait kredi kartlarını teslim etmesini istedi. Güvenlik görevlisinin bankaya gitmesinin ardından Mehmet Vatan, 7 milyon 200 bin euro bulunan zırhlı araçla kayıplara karıştı. PARAYI TIR’DA UNUTTUK DEMİŞLERDİ Vatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut olaydan 4 ay sonra avukatlarıyla beraber Gaziantep Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Vatan ve Arnavut mahkemede verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı otostop çekerek bindikleri ve plakasını bilmedikleri TIR’da unuttuklarını söyledi. 2 şüpheli ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 arkadaş bir süre hapis yattıktan sonra tahliye edildi. GEÇEN YIL 15 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri olay sonrası Vatan ve Arnavut’u takip etmeye devam ederek, bulunamayan 7 milyon 200 bin euro’yla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler geçen yıl yaptıkları çalışmada 2 arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığını tespit ederek çalıntı parayla ilişkili olanlara yönelik operasyon düzenleyerek Vatan ve Arnavut ile beraber 15 akrabasını gözaltına aldı. Polis, şüphelilerin çalıntı parayla elde ettikleri, 19 taşınmaz, 12 otomobil, 1 şirket, 1 şirketin yüzde 5 hissesi olmak üzere taşınır ve taşınmazlara el koydu. Çalınan para halen bulunmazken polis Vatan ve Arnavut'u takip etmeye devam etti. Önceki gün operasyon düzenleyen ekipler Mehmet Vatan ve Gökhan Arnavut'a hırsızlık olayının ardından kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen H.A ile yakınları olan ve çalınan parayı aklamada yardımcı oldukları öne sürülen Z.A., A.A.,S.A., M.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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