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6 yıl önce kiraya verdiği evine giren ev sahibi şaşkına döndü! "Keşke vermeseydim"

03.05.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde, iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı kiracısının taşınmasının ardından 6 yıl önce kiraya verdiği evine giren ev sahibi Hikmet Efe, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Efe, eşyalı olarak kiraya verdiği evinde eşyalarının olmadığını, kapıların, döşemelerin, dolapların, muslukların, sayaçların, prizlerin ve kalorifer peteklerinin yerinden söküldüğünü, duvarlara zarar verildiğini, camlarının kırıldığını gördü. Efe, "Başkaları da bu evden faydalansın dedim ama keşke vermeseydim" dedi.

6 yıl önce kiraya verdiği evine giren ev sahibi şaşkına döndü! "Keşke vermeseydim"

İzmit'te ikamet eden Hikmet Efe, Gültepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı evinin ikinci katını 2017 yılında B.G. isimli kişiye kiraya verdi. İddiaya göre kirasını düzenli ödemeyen B.G. ile Hikmet Efe arasında gerginlik yaşanmaya başladı. Efe, geçtiğimiz yıllarda kirasını alamadığı, bu sebeple evden çıkarmak istediği B.G. hakkında şikayetçi oldu. Hikmet Efe'nin 6 yıldır anlaşmazlık yaşadığı kiracısı yaklaşık 1 hafta önce evden taşındı. Taşınmanın ardından evine giren Hikmet Efe, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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200 BİN LİRALIK ZARAR

Eşyalı olarak kiraya verdiği evinde eşyalarının olmadığını, kapıların, döşemelerin, dolapların, muslukların, sayaçların, prizlerin ve kalorifer peteklerinin yerinden söküldüğünü, duvarlara zarar verildiğini, camlarının kırıldığını gören Efe şaşkına döndü. Efe, kullanılamaz hale gelen evinde yaklaşık 200 bin liralık zarar olduğunu söyledi.

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"BÜTÜN KAPILARI SÖKMÜŞ, YAKMIŞ"

1969 yılından bu yana Gültepe Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Hikmet Efe, "45 yıl ben bu evde oturdum. Başka bir eve taşındım ve evi kiraya vermek istedim. Başkaları da bu evden faydalansın dedim ama keşke vermeseydim. 2017 yılında evi bu şahsa kiraya verdim. İlk 1-2 ay kirayı ödedi, ondan sonra ödememeye başladı. Belli bir zaman sonra mahkemeye verdim çıkartmak için ama evin içinin böyle olduğunu bilmiyordum. Bu kişi çıktıktan sonra eve gireyim dedim. Evi bu halde gördüm. Evin aşağı katına da gireyim dedim. Aşağıda da kiracım çıkmıştı. Bütün kapıları sökmüş, yakmış. Yer döşemelerini sökmüş, onları da yakmış" dedi.

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"BEDDUA ETMEYECEĞİM"

Yaklaşık 200 bin lira zararının olduğunu ifade eden Efe, "Bundan sonra bu evi adam etmek mümkün değil. Uyuşturucu kullananlar mı burayı mesken edinecek artık bilmiyorum. Burayı yeniden yaptırmam, yeniden eski haline getirmem mümkün değil. Burada hatıralarım var tabii ki. Eşyalarım vardı. Evden çıkarken yardım olsun diye o kişiye bırakmıştım. Buzdolabı, çamaşır makinesi de bırakmıştım. Hepsini almış götürmüş, ahşap olanları yakmış ve bu hale sokmuş. Allah'ından bulsun diyeceğim, ona da yazık. Yine de beddua etmeyeceğim. Allah ıslah etsin, Allah bildiği gibi yapsın" diye konuştu.

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Kombisinin de zarar gördüğünü dile getiren Efe, "Ben bu evden çıkmadan önce kombi takalım, kombimiz olsun dedik. Sobayı kaldırıp, kombiyle ısınalım dedik. O vaziyette ona bıraktım. Kombiyi de sökmüş. Radyatörleri sökmüş, kimilerini dağıtmış. Şu an bu evde oturulacak bir hal yok" dedi.

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(İHA)

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Kocaeli İzmit kiralik ev

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