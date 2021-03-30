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6 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! O an gözyaşlarını tutamadı

30.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hastalıklarından dolayı yürüme yetisini kaybeden 75 yaşındaki Şefik Şahan Gürcü, belediyenin evin önüne yaptığı asansör sayesinde 6 yılın ardından ilk kez dışarı çıktı. Tekerlekli sandalyeyle sokağa çıkarılan Gürcü, 'Asansör yapılınca dünyalar benim oldu. İlk dışarı çıktığımda mutluluktan ağladım' dedi.

6 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! O an gözyaşlarını tutamadı

Karkamış İlçesi Çarşı Mahallesi’nde yaşayan emekli Şefik Şahan Gürcü, çeşitli hastalıklar nedeniyle 6 yıl önce yürüme yetisini kaybetti. Eşi vefat eden ve kızı Zeliha Gürcü ile birlikte, girişi 1 metre yükseklikte olduğu için merdivenle çıkılan kendilerine ait müstakil evde yaşayan Şefik Şahan Gürcü, yürüyemediği için evden dışarı çıkamadı. Hastalandığı zamanlarda komşuları tarafından battaniyeye konularak taşınan Gürcü, çocuklarının evden taşınma ve giriş kata yerleşme yönündeki tekliflerini de geri çevirdi. Yaşadığı evde, 1991 yılında vefat eden eşi Güzide ile hatıraları olduğunu belirten Gürcü, 6 yıl boyunca sokağa hasret kaldı.

KIZI, DURUMU FATMA ŞAHİN'E İLETTİ

Şefik Şahan Gürcü'nün kızı Zeliha Gürcü, 2 ay önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e babasının durumunu anlattı. Fatma Şahin'in talimatı ile ilçeye gelen belediye ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından evin girişinden dışarı özel asansör yapıldı. Asansörün yapılmasının ardından Şefik Şahan Gürcü, tekerlekli sandalyesi ile 6 yıl sonra ilk kez dışarı çıkabildi.

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'DIŞARI İLK ÇIKTIĞIMDA AĞLADIM'

Tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan Şefik Şahan Gürcü, "Asansör yapıldıktan sonra dünyalar benim oldu. Bahçeye ve dışarıya ilk çıktığımda ağladım. 6 senedir evden dışarı çıkamıyordum. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Allah razı olsun. Evimin bahçesinde artık istediğim zaman çıkıyor, çay içiyorum. Komşularım ile sohbet edebildiğim için çok mutluyum" dedi.

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'GELENLERE DIŞARIYI SORUYORDU'

Babasının yürüme yeteneğini kaybetmesiyle 6 yıldır eve hapsolduğunu anlatan Zeliha Gürcü, hastalandığı zamanlarda komşularının yardımıyla battaniye ile evden çıkardıklarını ifade etti. Babasının durumunu ilçeye gelen Fatma Şahin'e anlattıktan sonra asansörün yapılması ile çok mutlu olduklarını anlatan Zeliha Gürcü, "Babam yıllardır evimizin bahçesine inemiyordu. Asansör yapıldığı gün bahçeye indi ve oturdu. Babam yıllar sonra bahçede bir bardak çay içti. Bir insanın yüzüne mutluluk nasıl yansır ise babamın yüzünde de o mutluluk vardı. Babam asansör yaptırılmadan önce eve gelenlere dışarıyı, çarşıyı ve havanın nasıl olduğunu soruyordu. Dışarı çıkamadığı için evde adeta hapis hayatı yaşayan babam 6 sene sonra özgürlüğüne kavuştu. Şimdi kendisi de ben de çok mutluyuz" diye konuştu.

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DHA

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