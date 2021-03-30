6 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! O an gözyaşlarını tutamadı

Karkamış İlçesi Çarşı Mahallesi’nde yaşayan emekli Şefik Şahan Gürcü, çeşitli hastalıklar nedeniyle 6 yıl önce yürüme yetisini kaybetti. Eşi vefat eden ve kızı Zeliha Gürcü ile birlikte, girişi 1 metre yükseklikte olduğu için merdivenle çıkılan kendilerine ait müstakil evde yaşayan Şefik Şahan Gürcü, yürüyemediği için evden dışarı çıkamadı. Hastalandığı zamanlarda komşuları tarafından battaniyeye konularak taşınan Gürcü, çocuklarının evden taşınma ve giriş kata yerleşme yönündeki tekliflerini de geri çevirdi. Yaşadığı evde, 1991 yılında vefat eden eşi Güzide ile hatıraları olduğunu belirten Gürcü, 6 yıl boyunca sokağa hasret kaldı.

KIZI, DURUMU FATMA ŞAHİN'E İLETTİ

Şefik Şahan Gürcü'nün kızı Zeliha Gürcü, 2 ay önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e babasının durumunu anlattı. Fatma Şahin'in talimatı ile ilçeye gelen belediye ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından evin girişinden dışarı özel asansör yapıldı. Asansörün yapılmasının ardından Şefik Şahan Gürcü, tekerlekli sandalyesi ile 6 yıl sonra ilk kez dışarı çıkabildi.