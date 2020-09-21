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  4. 6 yıldır aranan suç makinesi özel harekat baskınıyla yakalandı

6 yıldır aranan suç makinesi özel harekat baskınıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Adana’da, "3 kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olmak, cezaevinden kaçmak, uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından aranan, uyuşturucu ticareti suçundan da 4 yıl 5 ay 22 gün kesinleymiş hapis cezası bulanan hükümlü, özel harekat polisinin baskınıyla saklandığı evde yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro, Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2012 yılında uyuşturucu ticareti yapmak suçunu işledikten sonra 4 yıl 5 ay 22 hapis cezası alan ancak firar olan, 2014 yılında Kiremithane Mahallesi’nde Soner Dağoğlu’nun öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülerek yakalanıp tutuklandıktan sonra cezaevinden firar eden, 2016 yılında Bitlis’in Genç ilçesinde bir kişinin öldürülmesine, 2016 yılında da Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde Serhat Aydemir’in öldürülmesi olayına karıştığı, 2019 yılında da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan aranan hükümlü İrfan Saygılı’nın (40) Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adana’da, "3 kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olmak, cezaevinden kaçmak, uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından aranan, uyuşturucu ticareti suçundan da 4 yıl 5 ay 22 gün kesinleymiş hapis cezası bulanan hükümlü, özel harekat polisinin baskınıyla saklandığı evde yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro, Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2012 yılında uyuşturucu ticareti yapmak suçunu işledikten sonra 4 yıl 5 ay 22 hapis cezası alan ancak firar olan, 2014 yılında Kiremithane Mahallesi’nde Soner Dağoğlu’nun öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülerek yakalanıp tutuklandıktan sonra cezaevinden firar eden, 2016 yılında Bitlis’in Genç ilçesinde bir kişinin öldürülmesine, 2016 yılında da Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde Serhat Aydemir’in öldürülmesi olayına karıştığı, 2019 yılında da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan aranan hükümlü İrfan Saygılı’nın (40) Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Bu tespit üzerine polis hemen adrese baskın yaparak evin etrafını sardı. Hükümlünün polise karşı koyma ihtimali üzerine özel harekat polisi de eve geldi. Özel harekat polisi zanlının kaldığı daireye çıkarak kapıyı koç başı ile kırıp içeri girdi. Hükümlü içeride etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Hükümlünün 6 yıldır polise yakalanmamak için kılıktan kılığa girdiği öğrenildi. Bir süre saçını uzattığı, top sakal bıraktığı öğrenilen hükümlü emniyete getirildi.
Emniyette sorgulandıktan sonra Saygılı, yine geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında özel harekat polisleri de önlem aldı.

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