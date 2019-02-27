6 yıldır birlikte yaşadığı kadını öldürdü, mahkemede 'kafama sıkardım' dedi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 6 yıl birlikte yaşadığı Serpil Ertekin'i (43) tabanca ile 5 el ateş ederek öldüren, evli ve 6 çocuk babası Duran Günyeli'nin (48) yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatının, ölen kadını, bir kişinin cep telefonundan 475 kez aradığını öne sürmesi üzerine Duran Günyeli, Serpil Ertekin'in oğluna, "Ben annenin 475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım" dedi.

Geçen yıl 18 Nisan günü İzmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda Serpil Ertekin ile Duran Günyeli arasında tartışma çıktı. Emlakçılık yapan Duran Günyeli, tabancasıyla 5 el ateş ederek, Serpil Ertekin'i öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Duran Günyeli'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Duran Günyeli ile Serpil Ertekin'in yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen M.E., Serpil Ertekin ve Duran Günyeli'nin işyerinde 2 yıl çalıştığını anlatarak, "Başka bir erkeğe yakın davrandığına tanık olmadım. Duran Günyeli bildiğim kadarıyla her akşam alkol alırdı. Duran ile Serpil'in konuşmalarında, Duran'ın eski eşini darp ettiğini, diğer eski eşini de bıçakladığını duymuştum. Serpil ayrıca telefonda başka bir kadın ile ilgili ses kaydı yakalamış, ses kaydında kadın Duran'a, 'Bana iş yeri açar mısın?' diye sormuş" dedi.

Duran Günyeli'nin avukatı, Engin T. isimli bir kişinin, Serpil Ertekin'i cep telefonundan 475 kez aradığının tespit edildiğini, ses kayıtları ile eksik raporların mahkemeye sunulduğunu, gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi. Bunun üzerine sanık Duran Günyeli, duruşma salonunda bulunan Serpil Ertekin'in oğlu O.S.'ye yönelik "Ben annenin 475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım" dedi. Tanık M.E.'nin anlatımlarıyla ilgili olarak da "Benim bahsedilen kadınla ilgili konuşmam iş hakkındadır. Sonuç olarak ticaret yapıyoruz, iş dışında herhangi bir görüşme olmamıştır" diye konuştu. Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.