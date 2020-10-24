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6 yıldır depoda duran motosiklete kesilen ceza, iptal edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2020 18:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan esnaf Yılmaz Özcan’ın 6 yıldır depoda duran motosikletine gelen köprü geçiş ücreti ve cezası, iptal edildi.

6 yıldır depoda duran motosiklete kesilen ceza, iptal edildi

Burhaniye ilçesinde yaşayan esnaf Yılmaz Özcan’ın, 2014 yılında alıp, depoda tuttuğunu iddia ettiği motosiklete, 2019 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Mahmutbey-Edirne Otoyolu'nu kullandığı gerekçesiyle 23 TL'si geçiş ücreti, 92 TL'si ceza olmak üzere toplam 115 TL'lik ödeme makbuzu geldi. Gelen makbuzda ayrıca 2019 yılının 8., 9. ve 10. aylarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 6 defa, Mahmutbey-Edirne Karayolu'ndan da bir defa geçtiği yazıldı.

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Konunun haberlere yansıması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Yılmaz Özcan’ı telefon arayarak konuyla ilgileneceklerini söyledi. Ardından da Özcan’ın cep telefonuna cezanın kaldırıldığı yönünde mesaj gönderildi.

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Yetkililere teşekkür eden Yılmaz Özcan, “2014 yılından beri Balıkesir Burhaniye'de olan motosikletime 2019 yılı itibarıyla köprü geçiş ücretleri tahakkuk etmiş. Bunlara itiraz ettim. Fakat tekrar tebligat yapıldı. 23 liralık köprü geçiş ücretine 92 lirada ceza kesilmiş. Bir ay zarfında ödemem isteniyordu. Tekrar itiraz ederken, konu basına aksetti. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer sorunu kısa sürede çözdüler. Cezanın kaldırıldığını telefonuma gelen masajdan öğrendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilerine teşekkür ediyorum” dedi.

DHA

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