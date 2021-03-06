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  4. 6 yıldır direksiyon sallıyor! 12 tonluk beton mikseri ona emanet

6 yıldır direksiyon sallıyor! 12 tonluk beton mikseri ona emanet

06.03.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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6 yıldır direksiyon sallıyor! 12 tonluk beton mikseri ona emanet

Bursa'da 12 tonluk beton mikserinde 6 yıldır direksiyon sallayan 34 yaşındaki Sevda Yaruk, görenleri şaşkına çeviriyor. Yaruk, kadın eli değen her işin daha farklı olduğunu belirterek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bursa'da yaşayan ve yaptığı işin babasından kendisine miras kaldığının altını çizen genç kadın, Türkiye'de meslek dalında daha önce örneği görülmeyen bir işin altına imzasını attı. Sevda Yaruk, "İşimi severek yapıyorum. Zaten bu meslek bana babamdan kaldı.

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''6 YILDIR DİREKSİYON SALLIYORUM''

Çocuk yaşlarda babam eve gelince onu hayranlıkla izliyordum. 6 yıldır direksiyon sallıyorum. Yollarda 5-6 sefere çıktığımız zamanlar oluyor. Bazen beni yollarda görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Sonra alışıyorlar. Eşim erkek kuaförü ve benim en büyük destekçim. İşim bitince eve gidiyor ve ev işlerine vakit ayırıyorum. Türk kadını istediği zaman her işi başarabilir' ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Bursa
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