6 yıldır penisi kolunda yaşıyordu, kâbusu sona erdi! 'İlk işim aşağı bakıp...'

Malcolm MacDonald'ın penisi, korkunç bir kan enfeksiyonu sonrasında 2010 yılında düştü. Bir doktor, Malcolm'un kolundaki deriyi kullanarak yeni bir penis yarattı ve Malcolm altı yıl boyunca koluna takılı penisiyle yaşadı. Şimdiyse penisinin tekrar yerine takılmasının mutluluğunu yaşıyor.

"İLK İŞİM AŞAĞI BAKMAK OLDU"

47 yaşındaki baba Malcolm'un yaşadığı çile belgesele konu oldu. Eski penisini tuvalette düşen Malcolm MacDonald, dokuz saatlik başarılı operasyonun ardından kâbusunun artık sona erdiğini açıkladı.

Malcolm operasyon sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dokuz saatlik bir operasyondu. İlk işim aşağı bakmak oldu ve 'Vay canına. Bu sefer başarmışlar' dedim. Yeniden gerçek bir erkek gibi hissediyorum."

"YAŞAMIMIN DÖNÜM NOKTASI"

Malcolm'un penisi 2010 yılında korkunç bir kan enfeksiyonundan sonra düştü. 2015'te doktorlar Malcolm için bacaklarının arasına takılacak altı inçlik yeni bir penis yaptılar. Ancak Malcolm'un kanında oksijen eksikliği olması nedeniyle penis öncelikle koluna nakledildi.

Malcolm için yapılacak işlem NHS tarafından finanse ediliyordu ve 50 bin sterlin değerindeydi. Ne var ki hastane kaynaklı gecikmeler ve nihayet koronavirüs pandemisi nedeniyle, penis bir süre daha Malcolm'un kolunda kaldı.

Duruma esprili ve soğukkanlı yaklaşımıyla dikkat çeken Malcolm "Torunlara anlatılacak bir şey, değil mi?" diye konuştu.

Malcolm ameliyatın geleceği için çok önemli olabileceğini söyleyerek "Yaşamımın dönüm noktası olabilir" dedi.

