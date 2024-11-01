MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 6 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanma nedeni bakın neymiş

6 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanma nedeni bakın neymiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 13:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan ünlü şarkıcı Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, Beykoz Adliyesi’nde 10 dakikada boşandı. 6 yıllık evlilik tek celsede anlaşmalı olarak bitti. Bengü ve eşinin boşanma nedeni ise merak konusu oldu. Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı ayrılık sebebini açık açık anlattı.

6 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanma nedeni bakın neymiş

Ünlü şarkıcı Bengü 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile dillere destan bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına aldı. Bir süre önce ayrılık haberleriyle gündeme gelen ünlü çiftten üzen haber geldi.

bengü 11

Bengü ve Selim Selimoğlu dün Beykoz Adliyesi’nde 10 dakikada anlaşmalı olarak boşandı. Tek celsede biten evliliğin ayrılık sebebi ise merak edildi.

BENGÜ 22

AYRILIK SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı ayrılık sebebini açık açık anlattı. Dağıstanlı ''Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok. 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' dedi.

BENGÜ 33

Ama 1 yıl öncede kesin olarak boşanma kararı aldıkları geldi. Hatta Bengü dava açmak üzere harekete geçmişti ve bu durumu doğrulamıştı. Fakat Selim Selimoğlu'nun biraz evden kopmasıyla ilgili bir durum bu. Bir ihanet, başka bir durum yok. Selimoğlu'nun işleri Yalova'da haftanın iki üç günü gidiyor. Bengü daha çok çocuklarının ve kendisinin yanında olmasını istemiş olabilir. Bazen fiziki ayrılıklarda kopukluk yaşanmasına neden olabiliyor.'' ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bengü
En Çok Okunan Haberler
Derbinin olay hakemi için çarpıcı iddia! Gelir kapısı yapmışlar, milyonlar kazanıyorlar

Derbinin olay hakemi için çarpıcı iddia! Gelir kapısı yapmışlar, milyonlar kazanıyorlar

Gündüze hasret kaldım

Gündüze hasret kaldım

20 yaş büyük isimle aşk yaşıyor! Evlilik sorulunca...

20 yaş büyük isimle aşk yaşıyor! Evlilik sorulunca...

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu o olmuştu! Ülkeyi terk edip evlendi

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu o olmuştu! Ülkeyi terk edip evlendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.