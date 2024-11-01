6 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanma nedeni bakın neymiş

Ünlü şarkıcı Bengü 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile dillere destan bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucaklarına aldı. Bir süre önce ayrılık haberleriyle gündeme gelen ünlü çiftten üzen haber geldi.

Bengü ve Selim Selimoğlu dün Beykoz Adliyesi’nde 10 dakikada anlaşmalı olarak boşandı. Tek celsede biten evliliğin ayrılık sebebi ise merak edildi.

AYRILIK SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı ayrılık sebebini açık açık anlattı. Dağıstanlı ''Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok. 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' dedi.

Ama 1 yıl öncede kesin olarak boşanma kararı aldıkları geldi. Hatta Bengü dava açmak üzere harekete geçmişti ve bu durumu doğrulamıştı. Fakat Selim Selimoğlu'nun biraz evden kopmasıyla ilgili bir durum bu. Bir ihanet, başka bir durum yok. Selimoğlu'nun işleri Yalova'da haftanın iki üç günü gidiyor. Bengü daha çok çocuklarının ve kendisinin yanında olmasını istemiş olabilir. Bazen fiziki ayrılıklarda kopukluk yaşanmasına neden olabiliyor.'' ifadelerini kullandı.